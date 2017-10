Las 10 frases que marcaron la agenda política de esta semana [Galería]

Las acusaciones a los ex candidatos presidenciales de la campaña 2016 han dado mucho qué hablar en esta semana. Estamos hablando de Keiko Fujimori y Alan García, quienes han estado en el ojo de la tormenta por supuestos nexos con organizaciones criminales.

"Ni Fuerza Popular ni mi esposo somos una organización criminal", exclamó enfáticamente la lideresa de este partido político.

En tanto, Alan García aclaró que "es una abusiva y politiquera ampliación fiscal después de 8 meses sin ninguna investigación". Esta declaración la hizo tras rechazar rechaza investigación bajo ley del crimen organizado.

Otro tema que causó sorpresa en el ámbito político es la negativa del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) para asistir a la Comisión Lava Jato, la cual está presidida por la congresista fujimorista Rosa Bartra.

Precisamente, esta legisladora señaló que PPK "está iniciando un enfrentamiento absolutamente innecesario de cara a la presentación del gabinete".

Como se recuerda, el mandatario peruano había calificado de "circo" a este grupo de trabajo. “Es un circo. (...) Yo no voy a someter a eso a la Presidencia de la República. (...) Yo no me voy a reunir con la comisión (Lava Jato)”, refirió.



Otro crítico a esta postura del presidente fue Mauricio Mulder, parlamentario aprista quien indicó que "algo tendrá en la conciencia el señor Kuczynski para creer que la comisión lo va a acusar constitucionalmente".

Si quieres saber qué más dijeron los políticos en esta semana, te invitamos a ver esta fotogalería.