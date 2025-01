Violencia en TRUJILLO: Policía dispara en la cabeza a hombre tras discusión en la calle

Una escena de extrema violencia sacudió el distrito de El Porvenir, en Trujillo, la noche del lunes 6 de enero. Alrededor de las 8:30 p.m., en la intersección de las calles Los Ángeles con San Lucas, un policía vestido de civil disparó en la cabeza a un hombre tras una acalorada discusión en plena vía pública.

La víctima, identificada como Andrés Cueva Collantes, conocido como 'El Verde', fue trasladada de urgencia al Hospital Víctor Lazarte Echegaray, donde se encuentra en estado crítico, luchando por su vida.

Vecinos de la zona presenciaron y grabaron el violento ataque. Los videos muestran al agente acercándose a Cueva Collantes para increparlo. La discusión subió de tono rápidamente, culminando con un golpe en la cara propinado por el policía.

Inmediatamente después, el agente extrajo su arma de fuego y disparó a la cabeza de la víctima. Tras el disparo, el suboficial huyó del lugar. Los testigos auxiliaron a Cueva Collantes.

Información del SIDPOL identifica al agente como Ricardo Xavier Jiménez Castro, quien, según reportes preliminares, fue detenido. Las grabaciones de los vecinos serán cruciales para la investigación y el esclarecimiento de los hechos.

Los videos también revelan parte del altercado verbal previo al disparo. Se escucha al policía increpando a Cueva Collantes sobre un supuesto pago pendiente: "¿Desde cuándo tengo que pagarte yo a ti?, ese día te has parado frente a la cochera para que pase mi carro (y me has dicho) dame colaboración”, dice el agente. Aparentemente, la discusión se originó por un asunto de dinero. Testigos señalan que Cueva Collantes trabajaba como cargador en un mercado y le habría pedido dinero al agente.

Vecinos auxiliaron a la víctima y posteriormente realizaron una colecta para apoyar con los gastos médicos.

DARÁN DE BAJA A POLICÍA

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, confirmó su captura y condenó enérgicamente el acto, subrayando que “estas conductas no serán toleradas en la institución policial”.

“Entiendo que ya ha sido detenido. Se están llevando a cabo las diligencias. No hay espíritu de cuerpo. Será dado de baja y tendrá que terminar en la cárcel“, manifestó el ministro.

