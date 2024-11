OTRA VEZ: Menor víctima de VIOLACIÓN tuvo problemas para denunciar agresión sufrida: ¿Qué pasó?

La familia de una menor agredida sexualmente denunció que el Centro de Emergencia Mujer de Loreto le exigía la ubicación del agresor a la víctima de violencia sexual. Por no no contar con esta información, no querían aceptar su denuncia.

La familia también dio cuenta de demoras durante la toma de la denuncia y una revictimización hacia la adolescente.

A la adolescente, quien acudió con sus familiares, le pedían la ubicación del violador, además de su nombre completo para admitir su denuncia, pese a que esta es una tarea de la Policía Nacional del Perú.

Tras ello, el defensor del Pueblo de Loreto, Abel Chiroque, se pronunció: "A fin de permitir el acceso a la justicia de una víctima menor de edad que acudió al CEM de la comisaría 9 de octubre de Loreto donde le exigían la ubicación del agresor y de otros datos se ha hecho un llamado para que el personal de esta institución nacional haga su trabajo con delincuencia y empatía con la víctima", dijo.

Hasta 9 años de cárcel para acosadores sexuales de menores de 14 años

Las personas que acosen sexualmente a menores de 14 años, incluso mediante cualquier medio tecnológico, serán castigadas con hasta 9 años de cárcel e inhabilitadas, según corresponda.

Así lo establece la Ley N.° 32169, publicada ayer en el Diario El Peruano, la cual modifica el Código Penal a fin de salvaguardar la indemnidad sexual de los menores de edad y agilizar los procesos en casos de violación sexual.

Conoce más en esta nota.

