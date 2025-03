Víctima de extorsión es asesinada de CINCO BALAZOS en la puerta de su casa

Un vendedor de autopartes de 40 años fue asesinado a balazos en la puerta de su casa, en la calle Las Guabas, en la urbanización Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Alberto Goicochea Alcántara (40) fue interceptado por sujetos armados a bordo de una motocicleta, que le dispararon hasta cinco veces. Su muerte fue instantánea.

Segundos antes del homicidio, el comerciante fue distraído por dos mujeres, hecho que fue aprovechado por los hampones, señala un reporte de RPP.

La familia denunció que el hombre -padre de tres hijos- estaba muy nervioso, pues venía recibiendo amenazas.

“Fue terrorífico ver a mi hermano tendido ahí, lleno de sangre. La verdad que no hay autoridades porque no se ve la presencia de las autoridades. En el país pasa muchas cosas y no hay nada”, declaró el hermano de la víctima, tras señalar al citado medio que el vendedor era amedrentado por los delincuentes desde hace un mes-

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen para facilitar el trabajo de los peritos.

El comerciante tenía desde hace aproximadamente 20 años un negocio de venta de autopartes en el mercado conocido como ‘La 50’.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: