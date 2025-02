Trujillo: Protagonista de foto en sauna niega vínculos con Los Pulpos y acusa al ministro del Interior

Luego que el Ministerio del Interior informara sobre la fotografía entre efectivos de la Policía e integrantes de Los Pulpos en un sauna, Perú21 entrevistó a uno de los protagonistas, Guillermo Alexander Ruiz Carbajal, quien aparece con el alias 'Garc', y negó cualquier relación con la organización criminal Los Pulpos de Trujillo y aseguró que las personas con las que aparece son trabajadores de sus empresas GARC Asesoría Empresarial y Grand Security Service.

Ruiz Carbajal explicó que los civiles que aparecen en la imagen forman parte de su equipo laboral. Señaló que uno de ellos es contador en su empresa GARC Asesoría Empresarial, otro es supervisor de vigilancia en su empresa de seguridad Grand Security Services y el tercero, identificado como "Colmillo", es supervisor de seguridad en eventos. "Todos ellos cuentan con amplia experiencia y su contratación se realizó tras un proceso de evaluación y verificación de antecedentes", dijo.

Asimismo, reveló que entre 2023 y 2024 él y su familia fueron víctimas de extorsión en Trujillo por parte de Los Pulpos y que los suboficiales de la División de Investigación Criminal (Divincri) que aparecen en la fotografía le brindaron apoyo cuando su madre y su prima hermana fueron extorsionadas, logrando capturar a los responsables.

SÍ SON POLICÍAS

Sobre la fotografía en cuestión, precisó que fue tomada en un sauna en mayo del año pasado, luego de una jornada laboral. Explicó que él mismo pidió la foto y que fue compartida en estados de WhatsApp antes de que alguien la difundiera con intenciones maliciosas. "Eso me parece muy tendensioso, perverso, porque la foto la pido yo. Yo de manera agradecida pido una foto y quien más sonríe soy yo. Los suboficiales, mi persona y los trabajadores la compartimos en nuestro estado de WhatsApp y algún tendencioso le tomó un 'pantallazo' y luego lo ha divulgado, es lo que puedo sospechar", dijo.

El empresario reconoció que considera a los suboficiales como amigos y los calificó de "héroes" por haber resuelto casos de extorsión en su familia. Sin embargo, también denunció que en Trujillo algunos agentes de la Policía exigen dinero a los empresarios para solucionar estos problemas.

Ruiz Carbajal criticó la difusión de la imagen por parte del Ministerio del Interior (Mininter), asegurando que la Policía no verificó la identidad de las personas que aparecen en ella. "No sé quién filtró esta foto a la Policía, pero no han corroborado nada. Esto no tiene ni pies ni cabeza", afirmó.

Además, hizo un llamado al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para que investigue a fondo el caso y no se deje influenciar por información tendenciosa dentro de la Policía.

"Me interesa que investigue a fondo este caso y no pise el palito. Hay gente muy tendenciosa dentro de la institución policial que le está haciendo llegar información falsa. También decirle que cumpla su función. Una persona que está tomando el liderazgo de un ministerio debería rodearse de un equipo de investigación que previo a lanzar cualquier comunicado lo corrobore. Si existe un informe que manifiesta que tengo un vínculo con Los Pulpos que lo divulgue. Y si alguno de mis trabajadores tiene algún vínculo con esta organización criminal que lo divulgue también", concluyó.

