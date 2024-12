Toño Centella aterrado por extorsiones está escondido: "Estoy pensando en irme del Perú" (VIDEO)

El cantante Toño Centella se encuentra escondido, aterrado y evalúa abandonar su carrera y el Perú tras los dos ataques que sufrió en los últimos días por parte de extorsionadores.

Delincuentes detonaron explosivos en la puerta de su vivienda en Comas. Este acto violento ocurrió tras un ataque a balazos a su bus, lo que ha intensificado su temor.

"Yo me siento mal de verdad, yo no he hecho nada, atentan contra mi casa, mi familia, quieren matar a mi hijo, a mí", expresó el cantante de chicha y cumbia entre lágrimas. Además, Toño sufre de diabetes y está enfrentando problemas de salud por la tensión.

La angustia del artista crece y ha perdido la fe en la Policía.

"Me puse a llorar y, sinceramente, estoy pensando dejar la música y mandar todo al ruedo e irme, tratar de vender esa casa e irme del Perú, no sé a dónde pueda irme y dejar todo esto porque ya no aguanto", dijo a El Popular.

"¿Por qué? ¿Qué he hecho yo?", se preguntó el artista, tras pedir al gobierno mano dura contra la inseguridad que se ha desbordado.

Toño Centella parece estar decidido a mudarse fuera del país. “No sé hasta cuándo seguiré trabajando, pero no pienso volver a mi casa. No aguanto más”, expresó, consternado.

En un video difundido en redes sociales, el cantante manifestó que la situación es insostenible.

¿Y LAS AUTORIDADES?

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO