Surco: Hombre es baleado por resistirse al robo de su auto de alta gama en impactante asalto

Tres hombres fuertemente armados intentaron robar su auto a un hombre de 35 años que se encontraba en la puerta de su casa, en la Urbanización El Rosedal, en Surco.

El conductor resultó herido en su afán por evitar que lo despojen del auto de alta gama de color blanco, según informó RPP.

"Se escucharon balazos fuertes. Yo vivo acá a la vuelta. Vine corriendo y había una persona en ese auto, baleada. Me acerqué, estuve con él, tratando de darle ánimos, porque estaba todo sudado. Y se lo han llevado al Hospital Casimiro Ulloa. Ojalá esté estable", declaró la mujer al citado medio.

"La verdad, no sé qué ha pasado. No sé si ha sido un ajuste de cuentas o un asalto, porque creo que no le han robado nada. Ya la Policía hará su trabajo. Se han escuchado como siete u ocho balazos y obviamente gritos", expresó.

Surco es uno de los distritos más seguros de la ciudad, pero no está libre de los hechos delincuenciales.

El conductor fue identificado como Renzo Olaguibel Carreño.

