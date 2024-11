SICARIOS ASESINAN Y PRENDEN FUEGO al cuerpo de un hombre en Barrios Altos

Un violento crimen estremeció esta madrugada al cruce de las calles Amazonas y Sebastián Lorente, en Barrios Altos, donde el cuerpo de un hombre, aún sin identificar, fue hallado calcinado. Según testigos, antes del incendio se escucharon disparos en el área, lo que generó pánico entre los residentes.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 3 de la mañana, y alrededor del cadáver se encontraron al menos cinco casquillos de bala, confirmando que la víctima fue acribillada antes de ser quemada.

Los vecinos, visiblemente consternados, indicaron que no es común que ocurran hechos tan violentos en la zona; sin embargo, prefirieron no brindar declaraciones a las cámaras por temor a represalias, destacando que el hombre no sería residente del lugar, ya que nadie lo pudo reconocer.

Imagen Fotos: César Grados/@photo.gec

Horas después del terrible suceso, peritos de criminalística llegaron al lugar para recolectar evidencias y tomar fotografías de la escena, mientras coordinaban el levantamiento del cuerpo con el Ministerio Público.

Imagen Fotos: César Grados/@photo.gec

Los investigadores destacaron que el avanzado estado de calcinación complicará la identificación de la víctima, lo que requerirá análisis forenses más detallados.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar si el ataque tiene vínculos con actividades delictivas organizadas.

