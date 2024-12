Santa Anita: 'Robacasas' se llevaron hasta aros de matrimonio de pareja durante asalto

Una banda de delincuentes perpetró un asalto en una vivienda ubicada en el jirón Los Nogales, en el distrito de Santa Anita, y se llevó hasta los aros de matrimonio de las víctimas.

El robo fue captado por las cámaras de seguridad de la zona y mostró la participación de una mujer y dos hombres, quienes aún no han sido identificados.

En las imágenes se puede ver a una mujer con lentes, blusa y short beige, quien se encontraba afuera del inmueble junto a un hombre vestido de negro.

Este último sacó una herramienta de una mochila y perforó la cerradura para ingresar a la casa. Segundos después, un tercer cómplice bajó de un vehículo estacionado frente a la vivienda y se unió al robo.

Los delincuentes lograron ingresar y en cuestión de minutos sustrajeron una tablet, joyas y la alianza de matrimonio de la víctima. Además, tomaron un gorro que perteneció a la suegra de la agraviada para cubrirse el rostro mientras escapaban.

La propietaria del inmueble, quien regresaba de trabajar, fue testigo del escape de los asaltantes. "Cuando yo me acercaba a la puerta, he escuchado que el chofer les gritaba 'ya salgan'. Están los videos donde pueden identificarlos. No es la primera vez, han robado en otro lado", declaró a RPP.

