Preso condenado a 20 años de prisión fuga de penal en Piura

Un preso condenado a 20 años de prisión por robo agravado logró escapar del penal Río Seco de Piura, al norte del Perú, la mañana de ayer 12 de enero.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) responsabilizó a la Policía Nacional del Perú (PNP) del hecho.

Según un comunicado oficial del INPE, el interno Frank Duck Panta Villalta, alojado en el pabellón 6 derecho, celda 13, no fue hallado durante el conteo rutinario realizado a primera hora del último domingo.

La institución precisó que el reo de 24 años utilizó uno de los torreones para salir del recinto, aprovechando que en ese momento no estaba siendo vigilado por agentes policiales.



Javier Llaque, presidente del INPE, dijo a Exitosa que la fuga fue posible debido a fallos en el ‘último anillo de seguridad’, el cual está bajo la responsabilidad de la PNP.

“El INPE no elude su responsabilidad respecto a la salida del interno del pabellón, pero esta fuga no se hubiera consumado si el último anillo de seguridad hacía su labor. Entendemos que por falta de personal, o por otras razones, no cubren todos los torreones”, afirmó.

El INPE informó que en breve asumirá la custodia externa de la cárcel.

Mientras tanto, las autoridades buscan a Panta Villalta.

CULPAN AL INPE

En declaraciones a la prensa, el general de la PNP y jefe de la región policial de Piura, Manuel Farias Zapata indicó que se ha solicitado el cambio de todo el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) debido a que existirían problemas en la citada entidad.

"Yo vengo de Lima, de participar en una reunión de comando policial y la información que tenemos y sumada la inteligencia (hemos deducido que) hay problemas en el INPE de acá. Lo hemos dicho, sin tapujos y sin pelos en la lengua, que Río Seco es la universidad de la delincuencia porque ingresan y de ahí salen los extorsionadores (...) El INPE va a ser rotado en su totalidad, todo el que trabaja acá va a ser rotado", expresó.

Según medios locales, el reo -procesado por robo agravado- fugó a las 6 y 30 a.m.

Las autoridades pidieron a la población que ayuden en la recaptura del sujeto que es considerado un criminal peligroso.



