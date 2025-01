"Ningún matón nos va a decir qué hacer": Presidente del INPE sobre granada en penal Castro Castro

El hallazgo de una granada de guerra y un mensaje amenazante en la puerta del penal Castro Castro, dirigido a Víctor Hugo Criado Zanelly, recluso del pabellón 11 señalado por operar casos de extorsión, ha encendido las alarmas sobre la seguridad penitenciaria en el país. Frente a este incidente, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Federico Javier Llaque Moya, se pronunció con contundencia.

Llaque Moya aseguró que este tipo de amenazas no es algo novedoso y recordó un caso similar en el penal de Lurigancho, donde se encontraron cinco explosivos en sus alrededores.

"Ningún matón le va a decir al INPE cómo manejar las cárceles", declaró enfáticamente, en un mensaje que subraya la posición firme de la institución frente a estas intimidaciones.

Sin embargo, el titular del INPE no ignoró las vulnerabilidades existentes en la seguridad penitenciaria. "No negamos que la seguridad puede verse afectada, pero rechazamos categóricamente la idea de que los penales sean responsables de la violencia y las extorsiones que ocurren en las calles", indicó, añadiendo que "en las cárceles no ocurre la violencia de las calles".

En relación con las extorsiones, Llaque reveló que en 2024 se registraron 22 mil denuncias por este delito, de las cuales solo 24 tuvieron su origen dentro de los centros penitenciarios. Estas cifras, según él, desmienten la percepción de que los penales son el principal foco de estas actividades ilícitas.

Sobre Víctor Hugo Criado Zanelly, Llaque confirmó su reclusión en el penal Castro Castro y su ubicación en el pabellón 11. Además, afirmó que hasta el momento ni el INPE ni la Policía Nacional han recibido alertas que lo vinculen con acciones extorsivas recientes.

El presidente del INPE también se refirió a las declaraciones del ministro del Interior, quien aseguró que el atentado contra el Ministerio Público en Trujillo habría sido planeado desde el penal de Cajamarca. Llaque señaló que este caso está siendo investigado a fondo, subrayando la colaboración interinstitucional para esclarecer estos hechos.

