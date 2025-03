Mujer que fue descuartizada en Chosica habría sido 'centrada' por su amigo

Han pasado 4 meses desde el cruel asesinato de la joven de 20 años, identificada como Blanca Reyna Lara, originaria de Virú, quien fue descuartizada siendo su expareja el principal sospechoso del crimen.

Las nuevas revelaciones determinarían que Pablo Valencia Román, quien se encontraría en Argentina, estaría detrás del feminicidio.

Según investigaciones de las autoridades, el presunto asesino de 43 años habría recibido ayuda de uno de los amigos de la víctima, Fernando Zumarán, que se hizo prsente en el velorio pero que habría recibido 10 mil soles para 'centraro' a Blanca.

“Ella me dice para viajar, justo yo estaba por viajar a Lima. Entonces su marido me contacta y me dice ‘¿sabes en qué está Blanca’?. Yo le digo ‘no sé’. Me dice ‘tengo un plan, te voy a pagar, pero no digas nada a nadie’. Me ofreció 10 mil soles″, se le escucha decir en un audio que compartió en un chat grupal.

En el mismo audio, Zumarán confiesa: “A mí me depositaron 10 mil soles a mi cuenta bancaria. Yo tengo ahí todas las pruebas”.

Después de que se conociera este audio, la madre la Blanca viene recibiendo amenazas, según denunció: “Su amigo me llamó y me dijo que me iba a denunciar porque lo había involucrado. Yo le contesté: ‘Siempre te dije la verdad’. No entiendo su desesperación”, reveló.

Las investigaciones también han determinado que habría otro testigo clave en el asesinato. Cristian Sánchez, quien en un inicio negó conocer a Valencia Román, ahora ha reaparecido afirmando que dará su testimonio, luego de que aparecieran fotos que demuestran que sí lo conocía.

“Me llamaron unos venezolanos que son del Tren de Aragua para que supuestamente devuelvan lo que Blanca robó. Le paso mi número para tener una conversación”, decía en unos audios hace unos meses.

Los restos de Blanca aparecieron en un contenedor de basura el 22 de octubre de 2024, siendo reconocida gracias a un tatuaje del personaje de ficción Lisa Simpson. egún las investigaciones, el 19 de octubre viajó de La Libertad a Lima con la intención de trabajar y quedarse en casa de un familiar, pero nunca llegó a su destino.

