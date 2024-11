Mujer pierde a su bebé tras golpiza de su pareja: Agresor podría quedar libre

El pasado 18 de noviembre, Rosa Velásquez Neyra, de 29 años y con seis semanas de embarazo, fue brutalmente agredida en su vivienda en el distrito de Independencia.

Según sus familiares, su pareja, Kevin Mael Vásquez Ramón, de 32 años, la golpeó con puñetes y patadas en el rostro y el vientre, lo que ocasionó un sangrado severo y que perdiera a su bebé.

Noemí Velásquez, hermana de la víctima, relató con indignación y dolor: “Si la Policía no llegaba, iban a encontrar muerta a mi hermana porque él estaba con un cuchillo”.

Rosa fue trasladada de emergencia al hospital Cayetano Heredia, donde permanece internada debido a las graves lesiones sufridas.

Kevin Vásquez, quien trabaja como chofer, intentó justificar la situación ante los agentes, señalando que el sangrado era consecuencia de un aborto ocurrido tres días antes. Sin embargo, la familia de Rosa desmiente esta versión y exige que el caso sea investigado con celeridad.

El agresor cuenta con un historial de denuncias desde el 2020 y estuvo como no habido en 2023. Ante esto, los familiares de la víctima han solicitado que no sea liberado. “Queremos justicia, no podemos permitir que salga y vuelva a lastimarla”, afirmó Noemí.

Está en manos de las autoridades impedir un nuevo feminicidio.

