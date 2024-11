Mamá de Sheyla pide a Dina Boluarte: "Cambie a todos los policías de la comisaría de Santa Luzmila"

No hay palabras que puedan calmar el dolor de una madre que acaba de perder a su hija. A pesar del trágico desenlace de la desaparición de Sheyla Cóndor Torres, su mamá, Elsa, sacó fuerzas para exigir justicia para la joven de 26 años que fue asesinada por el policía Darwin Condori Antezana, de 25 años, en el condominio Torres Las Praderas en Comas.

Perú21 conversó con Elsa Torres, quien se encuentra en Tarma. Entre lágrimas, pidió a la presidenta Dina Boluarte "que se ponga la mano al pecho".

"Que vea qué clase de policías hay. Que los cambie. No es posible que sigan trabajando. Que cambie a todos los policías de la comisaría de Santa Luzmila, no merece que estén los policías ahí porque cuando yo he pedido ayuda, no me quisieron ayudar. Les he rogado, suplicado, pero no quisieron darme ayuda. SI me hubieran hecho caso, quizás hubiera encontrado a mi hija viva, pero nadie me ha escuchado", exclamó indignada.

Enfatizó: "Quiero que Dina Boluarte me pueda apoyar haciendo justicia para mi hija, eso es lo único que le pido a la presidenta, al Ministerio de la Mujer y del Interior".

En otro momento, se preguntó por qué a pesar de las graves denuncias por violación, Darwin Condori seguía en las filas de la Policía Nacional. También reveló que el cuerpo de la secretaria ejecutiva no estaba completo.

"Confiamos en que la Policía nos va cuidar, pero no es así. ¿Quién nos va a cuidar? Mira en qué condiciones ha dejado su cuerpo. No solo la ha matado. Mi hija está incompleta. No tiene sus órganos. Estaba en pedazos", expresó.

"El médico legista tampoco nos ha dicho nada. No ha dicho cuál fue la causa de la muerte. No nos dice nada. ¿Qué pasa?", se preguntó.

Asimismo dijo que, pese a que un integrante de la institución policial acabó de la peor forma con su hija, ninguna autoridad le ha ofrecido sus condolencias ni se ha acercado a conversar con ella.

Sobre la muerte del suboficial de tercera, señaló: “Yo no creo. Es mentira, lo están encubriendo. Ese policía ha tenido antecedentes por violación, ¿por qué lo han dejado trabajar? ¿Por qué? ¿Por qué no me recibieron la denuncia? Han esperado que maten a mi hija. ¿Por qué había hecho eso con mi hija? Mi hija no se lo merecía".

Una madre espera que el crimen de su hija no quede impune y está en manos de las autoridades hacer justicia y que la inacción y desidia de los agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes deben cuidarnos, sea severamente castigada para que no vuelva a ocurrir un hecho similar.

