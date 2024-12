'Maldito Cris': Mininter autoriza viaje de policías para extraditar a Wanda del Valle

El Ministerio del Interior autorizó el viaje de tres efectivos policiales a Colombia para llevar a cabo la extradición de Wanda del Valle, pareja del abatido delincuente Christopher Joseph Fuentes Gonzales, más conocido como 'Maldito Cris'.

La medida fue publicada en la Resolución Ministerial Nº 1869-2024-IN, luego de que la Corte Suprema declarara procedente la solicitud de extradición para que sea procesada por los presuntos delitos de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato, en agravio del coronel de la Policía, Víctor Alfredo Revoredo Farfán.

La 'Bebecita del Crimen' habría ofrecido 40 mil dólares para atentar contra la vida del oficial, quien era jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri cuando la Policía Nacional se encontraba en búsqueda y captura del ‘Maldito Cris’.

El coronel PNP José Luis Quiroz Dávila, el suboficial técnico de primera Nelyda Castillo Reyes y el suboficial de primera José Natividad Maraví viajarán del 27 al 30 de diciembre.

El costo de los viáticos para los efectivos policiales será de US$ 4,440, mientras que los pasajes aéreos tiene un valor de US$ 1,339.83. Asimismo, el pasaje de la procesada Wanda del Valle costará US$ 258,61.

El personal policial que viaje deberá presentar al Titular de la Entidad, dentro de los 15 días calendario siguientes a su retorno, "un informe detallado donde describa las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado, así como la rendición de cuentas debidamente documentada por los viáticos asignados".

La norma lleva la firma del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

