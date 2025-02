MACABRO HALLAZGO EN TRUJILLO: encuentran dos craneos humanos en contenedor de basura

Cuando parecía que la ciudad de Trujillo no podía estar más conmocionada ante la criminalidad, la noche del sábado, vecinos de la urbanización Manuel Gonzalez Prada hallaron dos cráneos humanos con signos de haber sido quemados dentro de un contenedor de basura, lo que desató el pánico en la zona.

Testigos no podían creer lo que veían y de inmediato dieron aviso a la Policía, quienes llegaron al cruce de las avenidas Gonzales Prada con La Floresta para acordonar el perímetro.

En primer instante conmocionó a la población por todo lo que viene sucediendo en la ciudad ante la ola de inseguridad. Sin embargo, al realizar las diligencias correspondientes por parte de las autoridades se determinó que se trataría de dos cráneos y restos de materiales usados en trabajos de brujería o para clases de medicina. Precisó que los craneos estaban dentro de un costal que fue arrojado al contenedor de residuos sólidos.

"Son dos craneos que no tiene tejido ni músculo. No se descarta que se trate de craneos que utilizan para estudiantes de Medicina y otra atividad par a los chamanes. No tiene tejidos óseos", dijo el coronel PNP Johnny Huamán, jefe de la Divincri.

