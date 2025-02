Lurín: Delincuentes encañonaron a taxista para robarle su vehículo

Un taxista fue asaltado violentamente por tres delincuentes, quienes lo despojaron de su vehículo en la avenida Las Palmas, en el límite de los distritos de Lurín y Pachacámac.

Carlos Arteaga, la víctima del robo, relató que regresaba a su domicilio tras culminar su jornada de trabajo cuando fue interceptado por tres sujetos a bordo de un mototaxi.

“Venía de recoger a mi esposa, ya nos dirigíamos a mi domicilio cuando, a media cuadra, en la oscuridad, me cerraron el paso con una moto. Bajaron dos con pistola, nos encañonaron a mí y a mi esposa, nos tiraron al piso y se llevaron el carro. En mi cara se llevaron mi carro, con el que tanto esfuerzo trabajo para sacar a mis hijos adelante. Tengo a mis hijos en la universidad, todavía estoy pagando mi casa y me he quedado sin nada”, narró Arteaga a RPP.

La víctima pidió ayuda a la Policía Nacional para ubicar y recuperar su vehículo, pues aseguró que es su herramienta de trabajo y su único sustento.

“Me he quedado sin nada. ¿De dónde voy a sacar para pagar la universidad de mis hijos y la hipoteca de mi casa? Tengo a mi madre mal también, yo trabajaba para todo eso”, agregó.

Carlos Arteaga indicó que ya interpuso la denuncia por el robo de su taxi en la Comisaría de Villa Alejandro de Lurín.

