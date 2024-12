"La otra será con granada": Extorsionadores siguen amenazando a Armonía 10 tras atentado

Este domingo, el bus de la agrupación de cumbia piurana Armonía 10 sufrió un atentado. Un criminal en moto disparó dos veces contra sus ventanas y escapó.

PUBLICIDAD

Tras este hecho, ocurrido en el cruce de las avenidas Tomás Valle y Los Dominicos, en el Callao, salió a la luz que la orquesta venía siendo extorsionada desde hace mucho tiempo.

Perú21 conversó con el mánager de la agrupación, Agustín Távara, quien denunció que desde hace más de un año eran amenazados por los hampones, que les exigen pagar 20 mil soles para no matarlos.

"Han disparado contra el bus pensando que estábamos ahí, pero todavía no bajábamos del hotel, estábamos cambiándonos para ir a la primera presentación y nos han disparado dos balazos. Las extorsiones las vengo recibiendo hace más de un año, extorsiones, amenazas, pedían plata, pero la verdad es que ya estamos conviviendo con ese tema. Hoy día recién han hecho este atentado", señaló.

Agregó que aunque no había hecho una denuncia formal, sí se había acercado a la Dirincri para dar a conocer el hecho ante la Policía.

PUBLICIDAD

"No he hecho una denuncia como la de hoy, pero sí nos hemos acercado a la Dirincri, hemos conversado con las autoridades, han llamado, han ubicado que venía de penales".

Sin embargo, a pesar de la gravedad del asunto, los agentes no han detenido a los malhechores y tampoco han podido determinar de qué banda ni de qué cárceles provienen estas extorsiones.

Ahora, tras hacer la denuncia formal, los 'efectivos' solo respondieron que los llamarían si había novedades: "La Policía ha tomado la manifestación y nos ha dicho que nos iban a llamar (ante) cualquier cosa"

NO PAGARÁN

Távara aseguró que pese a que están poniendo en riesgo su vida, no dejarán de presentarse en sus shows.

"No vamos a dejar de presentarnos. Hemos cambiado de bus, pero ahora contamos con más seguridad", expresó.

Además, detalló que no van a ceder ante los chantajes de los extorsionadores y no pagarán ni un centavo.

"No, no vamos a pagar nada nosotros, imposible, imagínate, para empezar, no hay plata", enfatizó.

SIGUEN AMENAZAS TRAS ATAQUE ARMADO CONTRA ARMONÍA 10

Tras el susto sufrido por los integrantes de la agrupación Armonía 10, los criminales les siguen enviando mensajes intimidantes.

En uno de ellos, afirman que les lanzarán una granada.

"Ya comencé, por si acaso, ya no me pararon balón (hicieron caso), así que hablen y dialoguen porque sino con derramamiento de sangre será", advirtieron los hampones.

Más adelante, incluso hablan de hacer estallar a la agrupación completa. "Ya hice el primer atentado, la otra será una granada y los hago volar a todos", se lee en el chat.

Imagen



Imagen

Hasta el momento, la Policía no ha dado detalles de las acciones que están realizando sobre este caso.

En redes sociales, los usuarios levantaron su voz de protesta ante la creciente inseguridad ciudadana y exigieron a la Policía acciones efectivas para acabar con estos criminales.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: