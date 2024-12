Joven taxista es asesinado A BALAZOS frente a sus padres en Carabayllo

Un joven fue asesinado a balazos cuando se dirigía a comprar en una tienda de Carabayllo. Su asesinato se dio justo cuando se despedía de sus padres en la puerta de su vivienda ubicada en la quinta zona de San Benito de San Pedro.

La familia de la víctima, identificada como Edgar Chávez Herrera, de 26 años, cree que detrás del crimen se encuentra la actual pareja de su exconviviente. Señalan que el joven asesinado recibía constantes amenazas de muerte.

"Vino de frente a matar a mi hijo. No nos hizo nada. Nos apuntó a nosotros para no agredir a la moto ni a él. Dice su amigo que tiene una amenaza por una ex de hace dos años, una tal Verónica. Su esposo o su pareja, que ha estado preso, ha estado pasteando a mi hijo. Como el carro estaba afuera, la moto estaba en la esquina y él nos ha mirado. Hemos bajado y aparece la moto por atrás", declaró la madre del fallecido.

Chávez Herrera trabajaba haciendo servicio de taxi por aplicativo. Deja en la orfandad a un pequeño menor de cinco años. La Policía ya investiga el crimen y no se descarta que el móvil sea pasional.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

Video recomendado: