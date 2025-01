"Patadas, puñetes y amenazas de muerte": Todas las denuncias contra Jean Deza por agresión física

Jean Deza pudo haber sido un gran futbolista y pasear todo su talento por los mejores clubes del mundo, pero no. Sus repetidas agresiones físicas contra sus parejas lo llevaron a las principales comisarías del país.

El popular 'Ratón' se hace grande e inmenso no solo contra sus rivales en el campo de juego, sino también contra casi todas sus enamoradas de turno, quienes casi siempre deciden darle fin a su relación con una denuncia.

Y es que él ya acumula casi una decena de demandas en cu contra e, inclusive, hasta ya fue condenado a pagar multas y realizar trabajos comunitarios por algunas de ellas. Lamentablemente, la violencia siguió repitiéndose.

Todas las denuncias contra Jean Deza

Kleydi Gissel Rossi Medina no aguantó más las “patadas y puñetes” que recibió durante su embarazo y denunció a Jean Deza, en 2015, por agresión física. El jugador fue condenado a trabajos forzados y a pagar 500 soles.

Tiempo después, la anfitriona Hilary Arizaga, de solo 20 años, demandó públicamente al futbolista para que se haga cargo de la paternidad de su hija, de quien se habría desentendido tras siete meses y medio de gestación.

En el 2017, Elva Vracko se sumó a la lista y acusó al controvertido 'Ratón' de maltrato físico. La joven también acusó recibir golpes de parte del deportista cuando vivían en Europa y, sobre todo, mientras aún estaba embarazada.

La reconocida modelo Shirley Arica también contó que, cuando estuvo con Jean Deza, todo fue una pesadilla: "En una discusión que tuvimos, empezamos a forcejear hasta que él me rompió la cabeza, entonces desde ahí puse punto final en mi relación”.

Andrea Castillo Vargas reveló que el futbolista, en 2019, "me golpeó varias veces con una escoba en el brazo, me tiró puñetes, caí al piso y empezó a patearme. Me ahorcaba, y decía que iba a matarme, que se iba a desgraciar".

Jossmery Toledo, en 2020, lamentablemente, también fue otra de sus víctimas. La expolicía, conductora, modelo e influencer denunció por agresión física al deportista y terminó su relación amorosa de tan solo tres meses.

Finalmente, Jean Deza es centro de una denuncia policial por violencia contra la mujer en su contra luego de que su ahora expareja Gabriela Alava fuera agredida insaciablemente "hasta perder el conocimiento". Ocurrió el 1 de enero en plena fiesta de fin de año.

