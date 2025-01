"No estoy prófugo": Jean Deza reaparece tras ser denunciado por feminicidio

Luego de que su -ahora- expareja Gabriela Alava lo denunciaria por tentativa de feminicidio y después de más de seis días, Jean Deza reabrió sus redes sociales para publicar un comunicado.

Por medio de una storie en su cuenta oficial de Instagram, el popular 'Ratón' habló sobre la agresión que le propinó a su excompañera después de la fiesta de Año Nuevo y descartó estar no habido.

"Se está coadyuvando con la labor policial y fiscal desde la apertura de diligencias preliminares efectuada por el Ministerio Público. (...) Decidimos no oponeros a dicha medida", se lee en circular.

Líneas más abajo, Jean Deza anunció que "no me encuentra prófugo ni no habido, como se ha manifestado de manera pública. El juzgado y la fiscalía a cargo de la investigación saben mi domicilio".

"Estoy a derecho desde la primera citación cursada hacia mi persona; razón por la cual acudiremos y estaremos presentes las veces que seamos requeridos por las autoridades", finalizó el futbolista.

