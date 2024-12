Iquitos: Policía detenido tras ser acusado de abusar sexualmente de una menor

Un nuevo caso de agresión sexual por parte de un agente policial ha indignado a la población. Esta vez, la denuncia fue hecha en Iquitos, donde un suboficial de tercera fue detenido por sus propios colegas por haber abusado sexualmente de una menor dentro de una comisaría.

Se trata del agente Frackty Dulany Vela Leal, de 27 años, quien fue retenido en flagrancia delictiva por sus propios colegas en la comisaría Morona Cocha durante horas de la noche.

Vela Leal se desempeñaba como agente del orden en la mencionada comisaría de Iquitos y ha sido puesto bajo investigación tras las serias acusaciones en su contra.

No es el único caso

Por desgracia, no ha sido el único caso de un agente policial detenido por agredir sexualmente a una menor. El pasado 11 de diciembre una madre denunció que su hija, quien había ido a interponer una denuncia en la comisaría de Carabayllo, fue abusada sexualmente por el suboficial Juan José Polanco.

Ocurrió en la comisaría de Santa Isabel, donde se registraron los hechos. La madre declaró que, al intentar formular la denuncia, enfrentó dificultades.

“El mismo fiscal me dijo el día que mi hija pasó cámara Gesell que ya iban a soltar al chico porque no llegó a mayores. Sobre este policía, yo hice la denuncia por mi parte porque el fiscal me dijo que vaya al CEM [Centro de Emergencia Mujer] de Carabayllo. Me fui a denunciar ahí sola; casi no me quisieron atender la denuncia”, señaló.

