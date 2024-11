Identifican a policías que habrían avisado a Darwin Condori que iban a su departamento

Más detalles alrededor del feminicidio de Sheyla Mayumi Cóndor Torres vienen saliendo a la luz. Esta noche, el dominical Punto Final reveló que el suboficial de tercera de la PNP Miguel Carrera, efectivo asignado en la Comisaría de Santa Luzmila, en Comas, habría alertado al asesino Darwin Condori Antezana, que la familia de la joven de 26 años lo estaba buscando.

Dicho efectivo policial, según el dominicial, se encuentra de franco, por lo que no ha sido posible ubicarlo.

Policía acusado de descuartizar a Sheyla Cóndor tenía denuncia por violación

En la misma línea, se supo que un mayor de la PNP de la misma dependencia policial le habría llamado por teléfono al feminicida para que no se constituya a su domicilio, pues efectivos policiales iban a ir a inspeccionarla, tras la desesperada denuncia de la madre de la víctima Elsa Torres, quien tuvo que viajar desde Tarma para denunciar la desaparición de su hija, primero, en la Comisaría de Santa Anita y, posteriormente, en la Comisaria de Santa Luzmila.

"El policía Carrera solo asentó la denuncia por desaparición (de mi hija), no contra él (Darwin Condori). Me dijo 'cálmese' cuando yo insistía", narró la madre de Sheyla. A su vez, el abogado de la familia Cóndor Torres dijo que en la Comisaría de Santa Luzmila "habría una llamada de un mayor PNP para que no vaya a constituirse a su domicilio".

Policía que descuartizó a Sheyla fue hallado ahorcado en cuarto de hostal

¿QUÉ DICE LA CARTA QUÉ DEJÓ DARWIN CONDORI?

Asimismo, el programa difundió la presunta carta que Darwin Condori dejó la mañana del miércoles que fue encontrado ahorcado al interior del hostal Las Perlas, en la zona de La Huayrona, en San Juan de Lurigancho.

"Me despido de mi familia, mi madre linda, mis hermanas, mi padre, mi tía, quien fue como mi segunda mamá. Quiero pedirles perdón, fallé. Tuve mi oportunidad y fallé. Perdónenme por el dolor que les causo. Solo trato de imaginar algunos momentos donde compartí con ustedes y fui feliz. Nunca fui malo, pero las malas decisiones me llevaron al abismo. Solo perdónenme, fallé como hermano, hijo, sobrino, tío, amigo y todo, yo fallé.

Mamita, aunque sé que me podrás entender esto, discúlpame, perdóname por todo. Te amo y te quiero mucho.

Nelita, perdóname, gracias por el apoyo incondicional que me diste, perdóname.

Papá, gracias por todo, perdóname.

Karlita, no sé cómo pedirte perdón, no sé cómo disculparme. Despídeme de los enanos, gracias. Hoy, me despido para siempre.

Tía, perdóname, siempre me apoyaste. Te fallé. Perdónane".

