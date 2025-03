‘Gota gota’ tiene en la mira a comerciantes de mercados

La informalidad y la falta de inclusión financiera han revelado un nicho de peruanos si acceso a créditos formales que los hacen vulnerables a prestamos exprés como el ‘gota a gota’. Los comerciantes de los mercados son parte de este grupo de ciudadanos golpeados por esta modalidad de extorsión.

“Algunos comerciantes están siendo golpeados por el tema del ‘gota a gota’. Como no se llega a la banca formal, más fácil son los prestamistas y al final nunca terminan de pagar”, refiere a Perú21 Edwin Cullanco, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores en Mercados del Perú.

¿Cómo operan estos delincuentes? Sujetos de las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión llegan a los medianos y pequeños centros de abastos a bordo de motocicletas, buscan a los comerciantes y les ofrecen préstamos inmediatos a bajo intereses.

El negociante acepta y pide 200, 500 o 1,000 soles. Luego, mientras las víctimas pagan semanal o mensualmente el monto acordado, los hampones hacen anotaciones en un cuadernito y, al final, les dicen “me debes intereses o, si no me pagas, aquí te vuelo”, explica Cullanco.

La otra forma de extorsión mediante el ‘gota a gota’ ocurre cuando el comerciante termina de pagar y piensa que ya se deshizo del prestamista. Sin embargo, estos hampones imponen los créditos ilegales: “Les dicen: ‘No, no hemos terminado. Aquí tienes 500 soles más, así que me debes, no te vas a salir’”, enfatiza el representante de la Federación Nacional de Trabajadores en Mercados del Perú.

Las víctimas de estos extorsionadores recurren al crédito informal principalmente por la urgencia e inmediatez de obtener financiamiento. Esto asociado principalmente al pago de deudas informales pendientes.

Otros negocios golpeados por el ‘gota a gota’ son el de los transportistas, bodegueros, peluquerías, barberías, librerías y comerciantes ambulantes.

Las víctimas, al no poder salir del círculo de la extorsión, se ve obligadas a abandonar su ciudad, ante el miedo de represalias que pongan en riesgo su vida o la de sus familiares, dado que detrás de estos prestamistas están organizaciones criminales dedicadas al sicariato.

