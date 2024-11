Familia de Sheyla Cóndor sospecha de tráfico de órganos tras su cruel asesinato

El caso de Sheyla Cóndor Torres, la joven asesinada y descuartizada por el suboficial de tercera Darwin Condori, ha generado nuevas sospechas en su familia, quienes temen que tras este crimen se esconda un caso de tráfico de órganos.

A medida que pasan los días, surgen más interrogantes, pues hasta el momento los peritos no han informado si el cuerpo de la víctima estaba completo.

Elsa Torres, madre de Sheyla, ha manifestado su indignación y desconfianza hacia las investigaciones.

Según su testimonio, el policía no actuó solo y, lejos de haberse suicidado, podría haber sido asesinado para silenciarlo. “Él no se quitó la vida, a él lo mataron porque hay muchos involucrados. No pudo haber hecho eso solo. Pido justicia”, declaró para ATV.

La madre también expresó su preocupación por la posibilidad de que su hija haya sido víctima de tráfico de órganos. “Cuando me enteré de esa carta [de suicidio], tuve cólera porque ese hombre ya tenía una denuncia. Me pregunto si tiene sus órganos completos; cuando yo la vi, no los tenía”, afirmó Elsa Torres con evidente dolor.

En medio del sufrimiento, la madre de Sheyla envió un emotivo mensaje recordando a su hija. “Me dejaste sola, hija, pero confío en que se hará justicia. Pido fuerzas porque tengo una hija pequeña”, expresó.

El caso de Sheyla Cóndor Torres sigue generando conmoción en la población, quienes esperan que las autoridades esclarezcan los hechos y deslinden responsabilidades en este crimen atroz.

