Extrabajadora vinculada a presunta red criminal en el Congreso falleció tras ataque de sicarios

Andrea Vidal Gómez, abogada y extrabajadora del Congreso, falleció este martes tras soportar siete días luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos del hospital 2 de Mayo, luego de ser acribillada por unos sicarios cuando se trasladaba en un taxi.

Vidal, de 27 años, se trasladaba el pasado 9 de diciembre en un taxi por el cruce de la avenida San Eugenio con Santa Catalina, en La Victoria, cuando fue interceptada por unos sicarios que le dispararon hasta 40 veces. El conductor del vehículo también murió aquella noche.

La joven fue asesora hasta septiembre de 2024 de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Jurídica y Constitucional del Congreso.

Según un reporte periodístico del programa Beto a Saber, Vidal habría estado vinculada a un presunta red de prostitución que funcionaría en el Parlamento.

Según el programa de Willax, el ataque estaría relacionado con una disputa que la fallecida tuvo con la mano derecha del gobernador regional de La Libertad, César Acuña.

Los restos de Andrea Vidal ya se encuentran en la Morgue Central de Lima y sus familiares realizan los trámites para retirar su cuerpo a fin de velarlos en su hogar.

PRESUNTA RED DE PROSTITUCIÓN

Según el informe periodístico, Andrea Vidal fue nombrada en su cargo a cambio de ciertos 'favores' entre los que se mencionan el encontrar mujeres que trabajaran como servidoras sexuales en el Congreso.

"Yo no las contrato directamente; eso lo hace el departamento de recursos humanos. Conozco a algunas de ellas. He trabajado en un despacho con una y a las otras las he conocido recientemente", afirmó Jorge Torres Saravia en dicho programa.

Este supuesto negocio habría estado en funcionamiento hasta que tuvieron una pelea hace tres meses, momento en el cual Vidal fue destituida de su puesto.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO