Trujillo: Extorsionadores amenazan a alcalde de El Porvenir y le exigen que pague cupos por obra

Un alcalde más del norte en la mira del hampa. El alcalde del distrito de El Porvenir (Trujillo), Juan Carranza Ventura, denunció que extorsionadores están enviando mensajes a los celulares de su hija para obligarlo a pagar cupos por las obras públicas que están ejecutándose en dicha jurisdicción.

A la obra que hace referencia es al polideportivo La Bombonera. El último fin de semana los delincuentes actuaron primero contra la empresa encargada de ejecutar el mejoramiento del proyecto, pintando en uno de los portones del cerco perimétrico un número de celular para que los encargados del proyecto se comuniquen con los delincuentes y negocien el pago del cupo y la protección o “chalequeo”.

Imagen Un cartel que formaba parte del cero perimétrico del proyecto fue encontrado con un número de los extorsionadores.

Según el alcalde, esta obra —ubicado en la cuarta etapa del sector Miguel Grau— tiene una inversión de S/9'210,281 en beneficio de unas 10 mil familias, y apenas hace una semana se inició con la colocación de la primera piedra. Desde entonces, se han recibido cartas de extorsión y han aparecido motocicletas sospechosas.

"Es un problema para los empresarios que sean extorsionados no por uno, sino por dos o tres grupos criminales", señaló Carranza Ventura. Si bien, el burgomaestre recomendó a la empresa denunciar el caso a la Divincri, días días después, los criminales decidieron también tomar cartas en el asunto contra la propia autoridad edil.

Imagen Uno de los mensajes que recibió la hija del alcalde de El Porvenir.

Carranza Ventura denunció que estos hechos empezaron hace algunos días. Increíblemente. los fascinerosos obtuvieron el número de teléfono de su hija y la han acosado con mensajes en los que la amenazan con convencer a su padre para que pague cupo por las obras, caso contrario van a ir por ellos y los amenazan con "meterle una bomba o una plomeada".

“Por si acaso, dile a tu viejo Juan, que, si no me da participación en la obra de pistas de toda La Vitoria, acá ya la nota va a ser contigo, con tu viejo, con tu casa. Vamos a ir y te vamos a meter una bomba o una plomeada, porque acá la nota ya es directa con tu persona y los afectados van a ser tus hijos Juan de Dios, Junior, el Marcacho y toda tu familia. Acá la nota se vuelve personal con nosotros”, se lee uno de los mensajes que le llegan al celular del hijo de la autoridad edil.

El alcalde distrital mencionó que hasta el momento los extorsionadores no dicen cuánto es el momento que requieren, pero anunció que va a denunciar estos hechos para tratar de frenarlos. De igual manera, solicitó apoyo al Ministerio del Interior, pero hasta el momento no ha recibido respuesta a su clamor por protección estatal.

“Yo soy el alcalde del distrito con más índice delincuencial en la región y el cuarto en todo el Perú; sin embargo, cuando me estaban extorsionando el año pasado y pusieron bomba en mi casa, la Policía no me brindó seguridad del Estado, pero esta vez voy a volver a pedirlo. Imagínate que, si esto me pasa al alcalde, qué garantías puede tener un ciudadano común”, acotó.

Imagen Hace unos días, Carranza Ventura, colocó la primera piedra de la obra.

Por su parte, el general PNP José Zavala, jefe de la Región Policiasl de La Libertad, indicó que todavía no existe una denuncia formal al respecto. "No tengo conocimiento que haya una denuncia, pero voy a coordinar con el coronel Huaoaya de la Divincri para que se acerque al alugar para que vea si puede recabar alguna información para iniciar una investigación", dijo a la prensa

El burgomaestre anunció que con los 100 agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) que han llegado a su distrito, se reforzará el trabajo de patrullaje y preventivo. Él espera que pueda capturarse a los sujetos que lo están extorsionando, así como a los demás ciudadanos. Actualmente, los trabajos en la obra continúan con normalidad.

