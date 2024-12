Esta es la fría confesión del asesino de la niña de 12 años en VMT

La familia de la niña de 12 años asesinada en Villa María del Triunfo aseguran que Yerson Juárez Tapia, principal sospechoso del crimen, no fue el único implicado en el homicidio.

El padre y la madre de la niña aseguran que ellos, por sus propios medios, hallaron el cadáver de su hija.

“La Policía tenía a mediados de mediodía y la una el número del sujeto, pero no hicieron nada, no nos informaron de nada. Una amiga me dice que puedo ver con su número su información, dirección y nombre completo. Llamamos a la Policía y recién ahí (reaccionan). Para mí creo que es demasiado tarde la reacción de la Policía porque ellos han tenido el número desde mediodía, esto ha podido evitarse”, dijo el padre de la pequeña.

ASÍ FUE LA CONFESIÓN DEL ASESINO

“El agresor le dijo a mi señora ‘yo vivo más arriba’ y ‘ya, vamos a ir yo no tengo nada que esconder, todo fresco’. Se ha ido por otra zona y ha llegado casi por donde nosotros vivíamos", narró el padre de la víctima.

"Mi señora me dice que él ha empezado a defecar delante de ella para que le de asco y no entre al cuarto. Mi señora entró a la fuerza y agachó la mirada. El Policía lo increpa y le dice ‘qué es lo que hay abajo’ porque mi señora jalaba una alfombra que pesaba. Él le dijo: ‘si pues jefe, ya la maté pe, ya’”, agregó.

Madre exige justicia: Habría más de un implicado:

“Hay más personas, hay una cámara ahí y aparece una moto donde bajan dos tipos y entran de frente, rápido. Llegaron a torturar a mi hija... no fue uno, la torturaron a mi princesa, mi hija mayor, la que siempre estuvo conmigo”, dijo la madre de la niña en medio del llanto.

La mujer pidió a las autoridades que hagan justicia y que el crimen de su pequeña no quede impune.

“Pido ayuda a la ministra de la Mujer, al alcalde, que me ayuden para que esto no quede así, que este tipo no vuelva a hacerle daño a nadie más, son niños inocentes”, añadió.

