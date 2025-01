Empresaria logró escapar de secuestradores venezolanos y ahora sufre amenazas

Un violento intento de secuestro en Los Olivos ha conmocionado a la comunidad: seis delincuentes a bordo de un automóvil y dos motocicletas lineales intentaron raptar a la dueña de una veterinaria y a su socia.

El incidente, registrado por cámaras de seguridad, expone la creciente inseguridad en la zona.

El ataque comenzó cuando una de las jóvenes fue forzada a subir al automóvil de los secuestradores. Sin embargo, en un acto de desesperación y valentía, logró lanzarse del vehículo en movimiento.

Aunque sufrió un golpe en la cabeza llegó a escapar corriendo. "Tuve miedo que me llevaran, que pudieran hacer lo que quisieran conmigo. No entendí lo que estaba pasando. Me vi dentro del carro, y lo único que pensé fue: 'Aquí me van a matar'. En la primera oportunidad que tuve, salté y me tiré a la pista", relató la víctima a Latina Noticias. Según su testimonio, los atacantes eran de nacionalidad venezolana.

Mientras tanto, la otra mujer, quien conducía una minivan, intentó escapar acelerando su vehículo, pero chocó contra otro automóvil en el proceso.

La desesperación por salvar su vida marcó un momento de alto riesgo en el que los vecinos jugaron un papel fundamental. Una residente, desde su ventana, arrojó objetos para distraer a los delincuentes y brindar apoyo a las víctimas.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran a los agresores tratando de someter a ambas jóvenes y luego huyendo cuando los residentes intervinieron lanzando objetos contundentes.

En un acto intimidante, los delincuentes dispararon al aire para facilitar su fuga, pero la acción vecinal evitó que el ataque tuviera consecuencias más graves.

Las víctimas siguen recibiendo amenazas.

