El Agustino: Hallan ahorcado a principal sospechoso de la desaparición de profesora

Roberto Palomino Romero, el principal sospechoso de la desaparición de la profesora Leyla Yaneli Cristóbal Penadillo, fue encontrado muerto en la carceleta de la Comisaría PNP San Cayetano, ubicada en El Agustino.

El hallazgo se produjo horas después de que el hombre fuera trasladado a la dependencia policial para rendir su manifestación ante la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (Depincri).

Según Zoraida Padilla, madre de la joven desaparecida, Roberto Palomino no proporcionó información relevante durante su declaración y fue devuelto a la comisaría alrededor de la 1:00 a.m.

“Lo han llevado a declarar, pero no ha dicho nada. Lo han devuelto a la una acá y hoy amanece muerto. Ahorcado. Dicen que agarró una silla, rompió la sábana y con eso se ha ahorcado. Él no ha dicho nada, no ha hablado nada. No se sabe nada”, relató a RPP.

Roberto Palomino había sido denunciado por los familiares de Leyla Cristóbal al ser la última persona en verla con vida. Cámaras de seguridad captaron imágenes del 31 de diciembre en las que se observa a Palomino agrediendo a la joven de 27 años. Luego de ese incidente, Leyla fue vista persiguiéndolo. Desde entonces, su paradero es desconocido.

