Desde agrupaciones hasta cantantes: Todos los casos de extorsión, atentados y asesinatos que golpea a la música peruana

En lo que va del 2024, la música peruana atraviesa uno de sus momentos más oscuros, marcado por una alarmante ola de violencia que ha puesto en riesgo la vida de artistas y agrupaciones de géneros como la cumbia, la salsa y la chicha.

Los incidentes, que van desde amenazas de extorsión hasta trágicos asesinatos, no solo han golpeado al gremio artístico, sino que también han conmocionado a la sociedad peruana, evidenciando la creciente inseguridad que enfrenta el país.

La reciente balacera contra los buses de las orquestas Armonía 10 y La Única Tropical el pasado domingo 1 de diciembre ha revivido el temor en el sector musical. Ambos ataques ocurrieron mientras las agrupaciones se preparaban para presentarse en eventos distintos, poniendo en peligro a músicos y técnicos. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales, pero los incidentes han dejado a todos en estado de alerta.

El primer caso registrado de esta preocupante tendencia ocurrió en mayo de 2024, pero la situación alcanzó su punto más crítico con el asesinato de Thalía Manrique Castillo, vocalista de la agrupación chiclayana Hermanos Guerrero, a inicios de noviembre.

Este crimen, que ocurrió durante un asalto en la carretera tras un concierto en Bagua Grande, dejó al país en shock y marcó un hito de indignación entre la población y el sector artístico.

La madrugada del 3 de noviembre, la orquesta sufrió un violento ataque cuando delincuentes interceptaron su bus, dispararon al aire y directamente contra el vehículo, robando dinero y pertenencias. En medio del caos, uno de los asaltantes disparó a quemarropa contra Thalía, quien falleció poco después debido a la gravedad de sus heridas. El lamentable suceso generó un amplio repudio, con importantes agrupaciones como el Grupo 5 exigiendo medidas inmediatas para frenar la ola de delincuencia.

El caso de Thalía Manrique no es el único que ha afectado al mundo artístico. En junio, la reconocida cumbiambera Azucena Calvay denunció haber recibido constantes amenazas de muerte y extorsiones por parte de delincuentes que exigían grandes sumas de dinero.

En declaraciones a la prensa, la joven cantante, quien también es madre, expresó su preocupación por la seguridad de su familia: “Quieren plata porque si no me van a matar. Sé que mi mánager no ha cedido, pero esto me tiene aterrada”.

Otros artistas como Dilbert Aguilar y agrupaciones icónicas como Zaperoko también han sido blanco de extorsiones. Aguilar, quien recientemente estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por problemas de salud, confesó haber recibido mensajes amenazantes que buscaban intimidarlo: “Me dicen que me van a volar la cabeza o que me van a partir el pecho”.

A pesar del miedo, el cantante se mostró decidido a no ceder a las demandas de los extorsionadores.

En septiembre, la orquesta Zaperoko sufrió un atentado contra su director Johnny Peña y su familia. Primero, desconocidos detonaron un explosivo en el negocio de su padre, y semanas después, el hermano de su vocalista fue asesinado en el Callao. La policía ha vinculado este caso a la banda criminal conocida como Los Malditos de San Carlos, que estaría detrás de una ola de extorsiones contra músicos.

‘Chechito’, ‘Chacalón Jr.’ y Toño Centella amenazados

Un video difundido el domingo 18 de febrero de 2024 ha encendido las alarmas en el Cono Norte de Lima. En las imágenes, siete individuos armados y con chalecos antibalas, identificados como parte de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, lanzan un contundente y aterrador ultimátum dirigido a artistas y locales vinculados a la Promotora A.S..

Con armas automáticas en mano y gestos intimidantes, uno de los encapuchados declara:

"Hoy, domingo 18 de febrero del 2024. Este mensaje es para todos aquellos que le sumen al Jorobado. Esto es para ti Chacalón Jr., Viejo Matos, Chechito, tú Viejo Daga, Centella y todo local que le haga eventos a la promotora A.S., todo aquello que le haga ganar plata a este perro. La era de ‘El Jorobado’ ya fue, se le da plazo de 24 horas para que devuelvan el Cono Norte, caso contrario se le volará en dos”.

El video culmina con los agresores accionando los mecanismos de sus armas, dejando claro que su amenaza va más allá de palabras. Con rostros cubiertos y guantes negros para evitar dejar rastros, buscan sembrar el terror entre sus objetivos.

Pamela Franco, otra víctima del terror

En noviembre, la cantante Pamela Franco se vio obligada a suspender un show en Arequipa tras recibir amenazas directas. Los mensajes enviados por los extorsionadores dejaron claro que buscaban intimidarla para obtener dinero.

Ante la falta de garantías de seguridad para su equipo y el público asistente, la artista decidió cancelar su presentación, sumándose a la lista de músicos afectados por esta crisis.

Atentados contra Armonía 10 y La Única Tropical

La situación alcanzó un nuevo nivel de gravedad el 1 de diciembre, cuando los buses de Armonía 10 y La Única Tropical fueron atacados en incidentes separados. En el caso de Armonía 10, dos hombres en una moto dispararon contra el bus estacionado en el Callao, dañando las ventanas. Según el mánager de la agrupación, los extorsionadores exigen cuantiosas sumas de dinero de manera recurrente, llegando a solicitar hasta 200 mil soles.

El bus de La Única Tropical, con integrantes a bordo, fue baleado en las inmediaciones del club Remanso, en Comas. Los músicos tuvieron que tirarse al suelo para protegerse, mientras el vehículo recibía al menos dos impactos de bala. Las imágenes del ataque, grabadas por uno de los miembros de la agrupación, reflejan el nivel de inseguridad que enfrentan las orquestas en el país.

La música, que tradicionalmente ha sido una forma de unión y celebración en el Perú, ahora enfrenta un desafío sin precedentes. La sociedad espera que las autoridades respondan con firmeza para proteger a quienes, con su arte, han enriquecido la cultura del país y llevado alegría a millones de hogares.



