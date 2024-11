Con Biblia en una mano y cuchillo en la otra, sujeto asaltaba en SJM

Un insólito caso ha causado preocupación en los vecinos del distrito de San Juan de Miraflores. Un sujeto fue capturado por la brigada canina con una Biblia y un cuchillo, con el cual pretendía asaltar a unos transeúntes y pese a ser detenido, fue liberado por falta de pruebas.

El vocero de la comuna, Dante Mendieta, comentó que el sujeto es conocido en el lugar y que no pudo ser procesado por la Policía debido a que el ataque no se concretó. Según Mendieta, el hombre sería un asiduo delincuente de la zona.

"No solo con Biblia en mano sino con cuchillo en mano. Esta persona es un sujeto recurrente de la zona, conocido como el 'negro', se llama Carlos Castro y ya lo tenemos mapeado. Lamentablemente, no hemos podido tenerlo en prisión, porque ha sido un intento, pero ese es un tema que afecta a la población que este tipo de delitos o pre delitos no nos permite a los impartidores de justicia, que puedan intervenir y accionar", resaltó el municipal.

Destacó, además, la labor de la brigada canina y su rápida actuación en este caso, que evitó que el ataque se perpetre.

"Nuestra brigada canina es la que ha actuado y son perros bien entrenados (...) Nosotros ya tenemos mapeado, tenemos puntos tácticos: María Auxiliadora, Amauta, todos los paraderos y ya sabemos quiénes son los delincuentes y los vamos a capturar", aseguró Mendieta.

