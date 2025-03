Extorsionadores AMENAZAN a maestra en plena clase en Comas: "cierra tu colegio, así evitaremos sangre de inocentes"

Un nuevo colegio particular en el distrito de Comas es blanco de los extorsionadores, especialmente de la banda criminal Los Injertos del Cono Norte, cuyo cabecilla Erick Luis Moreno Hernández, conocido como 'El Monstruo', es buscado por la Políca.

Lo directivos explicaron que los delincuentes le piden una cuota inicial de S/30,000 y un cupo mensual de S/300 a cambio de no atentar contra los maestros y alumnos.

Lo peor fue que una profesora recibió una llamada por parte de los delincuentes en plena clase, indicando que pague S/30,000 o de lo contrario iban a poner en la puerta del colegio un explosivo y si hasta las 12 del día no hacían el pago, iban a hacer la detonación. "Estamos en zozobra, no tenemos seguridad, no sabemos qué hacer con todo lo que está pasando", contó la directora del plantel a Latina Noticias.

El miedo comenzó desde el lunes 10 de marzo, cuando los delincuentes enviaron un mensaje de whatsapp a la directora del plantel aproximadamente a las 10 a.m. "Te escribe el Mostro del Cono Norte. Mi mensaje es para negociar la tranquilidad de tu familia y de tu colegio Franklin D. Roosevelt. Está demás que le repita quién soy señor, no quiero que mi gente pase a mayores consecuencias, pero si usted se niega a dialogar conmigo por el bien de tus trabajadores cierra tu colegio, así evitaremos sangre de inocentes, pero si deseas dialogar podrás seguir todo el año con tu trabajo y nadie te molestará. Se le requiere un pago de 30 mil soles y 300 soles mensual", dice el mensaje.

Tras el mensaje, la directora acudió a la sede policial para interponer la denuncia, pero se la negaron. "A partir del día lunes me escriben a mi whatsapp indicando la extorsión, a proximdamente a las 10 de la mañana. En ese momento me fui a la Dirincri a poner la denuncia, me quedé ahí hasta las 5:30 p.m., pero no pude sentar la denuncia porque señalaban que estaban ocupados y que regrese al día siguiente a las 9:00 a.m.", sostuvo la representante de la institución educativa a Latina Noticias.

Se supo que además de los mensajes de amenaza recibidos por la directora, otras tres maestras han sufrido la misma situación. Ante ello, el colegio dispuso llamar a los padres de familia y retirar a los casi 200 alumnos de inicial, primaria y secundaria que estudian en el recinto con ayuda de la Policía y efectivos del Serenazgo de la municipalidad.

Como siguiente medida, el colegio ha suspendido las clases temporalmente y están a la espera de que la UGEL les autorice realizar las clases virtuales de manera indefinida hasta que se brinde la seguridad.

