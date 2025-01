Comas: Alcalde Ulises Villegas difunde videollamada con rankeado criminal alias 'El Monstruo'

A través de su cuenta en la red social Tik Tok, el alcalde de Comas, Ulises Villegas, difundió el video de una videollamada con el delincuente Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', por quien la Policía Nacional ofrece S/ 500,000 de recompensa por información sobre su paradero.

"Pronto sabrán la verdad, confío en Dios y en la justicia. ¿500 mil soles? Yo no voy a permitir que me extorsionen", es la descripción del video subido a las redes sociales del burgomaestre.

Imagen Imagen de la videollamada entre autoridad edil y delincuente 'El Monstruo'. (Captura de video).

En otro video, el burgomaestre señala que una persona, bajo el seudónimo de 'Mariana' lo estaría extorsionando por S/ 500,000 a cambio de no filtrar a la opinión pública audios, videos y fotos comprometedores.

"Mariana, para que me saques un sol tienes que volver a nacer. La Policía, claramente, me ha dicho: 'No muestres temor a nada' y eso es lo que hago. Tú, Mariana, quieres que te dé medio millón de soles, porque dices tener audios, fotos, videos comprometedores. Por favor, jaja, todo lo que tú dices yo también los tengo", declaró la autoridad edil.

El monto de S/ 500,000 que solicita 'Mariana' es la misma cantidad que el Ministerio del Interior (Mininter) ofrece como recompensa por información sobre el paradero del sanguinario delincuente 'El Monstruo', cabecilla de la banda criminal 'Los injertos del cono norte'.

¿QUIÉN ES 'EL MONSTRUO'?

Erick Moreno Hernández fue incluido en la lista de “Los más buscados” del Mininter, el pasado 28 de diciembre del 2023, tras ser condenado a 32 años de prisión por la Octava Sala Superior Penal de Lima, por los delitos contra la libertad, en la modalidad de secuestro y hurto, y los delitos contra el patrimonio (homicidio y sicariato), además de microcomercialización de drogas. De esta manera, este sujeto ha sido declarado prófugo a nivel nacional e internacional.

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga a este prontuariado delincuente, de 32 años de edad, por liderar la banda criminal “Los Federales”, la cual está inmersa en una serie de secuestros a empresarios, empleados y emprendedores, especialmente en el norte de Lima.

Además del rapto de la escolar Valeria Vásquez, quien fue rescatada sana y salva por efectivos policiales, cinco días después en el distrito de Carabayllo, alias “El Monstruo” es sindicado también como el autor intelectual del secuestro de Lucero Trujillo, de 27 años, quien logró escapar tres días después de haber sido captada en Lima norte, aprovechando la fuga de sus captores por la gran presencia policial cerca del inmueble donde se encontraba retenida.

