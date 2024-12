Cantante folclórica revela que extorsionadores le piden S/ 25 mil: PNP le cerró las puertas

La criminalidad sigue dejando una huella de terror en el Perú y ahora los artistas, como La Engreída del Folklore, se suman a la larga lista de víctimas de extorsionadores.

La cantante vernacular ha denunciado recibir constantes amenazas de muerte a través de su WhatsApp, donde los delincuentes le exigen una suma de S/25 mil a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia. Sin embargo, su intento de buscar ayuda en la comisaría de "La Noria" terminó una frustración, al ser rechazada por las autoridades.

La artista, visiblemente afectada, relató que los extorsionadores no solo le envían mensajes intimidantes, sino que también la amenazan de muerte, advirtiéndole que si no paga el dinero, le quitarán la vida a ella y a sus seres queridos.

"Te voy a cazar y todo va a ser con tu familia, te pegas de superhéroe. (...) Por lo visto te importó poco nuestras advertencias, te vamos a hacer llorar lágrimas de sangre", se lee en uno de los mensajes.

Cansada y temerosa por su seguridad, La Engreída del Folklore decidió acudir a la comisaría de La Noria, pensando que allí recibiría el apoyo necesario para poner fin a la situación.

Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula al ser informada por los efectivos policiales que “en dicha comisaría no se realizan denuncias de extorsión”, dejándola sin opciones para proceder con su denuncia. A pesar de que la cantante llevaba consigo los mensajes amenazantes y el número telefónico de los extorsionadores, las autoridades fueron indiferentes ante su solicitud.

“Voy a la comisaría La Noria a sentar la denuncia. Voy con los mensajes, pero no. Me respondieron de una manera en la que me dijeron que acá no aceptan la denuncia porque no corresponde al área de extorsión. Me hicieron la llamada, que también tengo el número, y como no respondo, me dicen que llenarán mi pecho de 10 'plomazos'”, contó a Exitosa.

Si bien es cierto que la comisaría de San Andrés es la que debería recibir las denuncias de extorsión, los efectivos de La Noria no orientaron a la artista, dejándola completamente desamparada. Ante la falta de apoyo por parte de las autoridades, La Engreída del Folklore se ha visto obligada a cancelar sus presentaciones, buscando proteger no solo su vida, sino también la de su público.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO