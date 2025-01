Cae 'La Barbie' en Trujillo por integrar presunta banda de extorsionadores

Efectivos de la Policía Nacional lograron la detención de Nicole María Rosales Marino, conocida como 'La Barbie', en un operativo realizado en Trujillo, en La Libertad.

La joven de 20 años, presuntamente involucrada en actividades de extorsión, fue interceptada por agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde.

El operativo se llevó a cabo el pasado miércoles 15 de enero en el límite de las urbanizaciones Las Capullanas y El Alambre. Según informes oficiales, la intervención se realizó tras un trabajo de inteligencia que vinculaba a Rosales Marino con actividades ilícitas relacionadas con extorsión.

Durante la detención, se le encontró un arma de fuego abastecida y una bolsa oculta en sus prendas íntimas, que contenía 62 stickers con imágenes de una cruz y de Jesucristo, símbolos usados por organizaciones criminales para amenazar a sus víctimas.

Además, se incautó un teléfono celular que podría ser clave para identificar redes y contactos vinculados a delitos de extorsión en la región.

'La Barbie' se defiende

Las investigaciones preliminares señalan que Nicole María Rosales Marino sería integrante de la banda criminal “La Tía Ceci”, vinculada a "Los Injertos de K&K" y a la organización mayor conocida como “Los Pulpos”, acusada de múltiples casos de extorsión en La Libertad.

También se investiga una posible conexión con “Los Plataneros”, banda criminal que opera en la urbanización El Alambre.

En sus primeras declaraciones, la detenida no brindó detalles sobre el origen del arma ni de los stickers incautados. “No lo sé, no lo sé, me la han dado”, señaló.

Tras su captura, Rosales Marino fue trasladada a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, donde quedó a disposición del Ministerio Público. Se le investiga por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y extorsión.

