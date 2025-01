Cae extorsionador 'Jordano', brazo armado de 'Los Injertos del Cono Norte': "Má, ya saben que meto granada y plomo"

Tras una persecución que incluyó el lanzamiento de dos cargas de dinamita por parte de peligrosos criminales, agentes de la BRECC Lima Norte capturaron anoche a dos sanguinarios hampones miembros de la banda Los Injertos del Cono Norte, dirigidos por el preso Adam Smith Lucano, 'El Jorobado'.

La detención de Jordano Edwin Galarza Sanchú (20), 'Jordano', y J. D. V. N (17 ), 'Peso pluma', tuvo lugar en la avenida Santa Rosa de Lima cruce con César Vallejo, en Comas, cuando estos hampones estaban reunidos con otros para coordinar un nuevo atentado contra negocios en Lima Norte.

A cada uno, se le encontró un empacado de carga múltiple de tres cartuchos empatados con cinta aislante negra, además de grandes cantidades de ketes y bolsitas de marihuana y municiones.

"SOY EXTORSIONADOR".

En su manifestación ante los policías, 'Jordano' confesó que participó junto a 'Peso Pluma' en el lanzamiento de artefactos explosivos contra la veterinaria 24 horas y una vivienda en Comas.

Cercado por los efectivos policiales, Galarza Sanchú llamó a su madre por teléfono y le pidió que entregue los explosivos y la pistola que él guardaba en su casa, para evitar que sea detenido.

"Necesito todas las cosas, mamá, por favor. Voy a entregar todas las cosas, las granadas, la pistola, todo mamá. Má, ¿qué estás esperando? Ya, ¿me llevan preso entonces? Mamá estoy por extorsión, no estoy por otra cosa. ¿Me quieres ver preso? ¡Mamá, ya saben todo, no seas terca! Están que te escuchan, ya saben todo, que yo meto granada, meto plomo, ya saben mami. Por favor, no seas 'paradora' y dame las cosas", fue lo que le dijo 'Jordano' a su mamá por telefono.

Finalmente, el sospechosos dijo que trabaja para Jorge Aldair Quiñones, 'Chucho' y Johairo Arancibia, 'Jordano'.

