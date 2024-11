Asesinan a músico de varias puñaladas: Intentó defenderse de asaltantes

No pudo salvarse. En la urbanización magisterial Amauta, en San Juan de Miraflores, un joven músico fue asesinado de varias puñaladas cuando intentaba defenderse para no ser asaltado. El crimen ocurrió la madrugada del miércoles 20 de noviembre.

PUBLICIDAD

Las cámaras de seguridad de la zona muestran al delincuente esperando a alguna víctima. Luego de varios minutos aparece Vicente Ylla Quico a quien empieza a perseguirlo y atacarlo.

El cuerpo del hombre fue encontrado por la Policía Nacional del Perú (PNP) en un descampado de la zona.

Vicente Ylla Quico, que además trabajaba como conductor en una empresa distribuidora, deja un hijo de 2 años en la orfandad.

“Hacía presentaciones. Conversamos con él, me invitó para ir, pero como he estado trabajando, no pude ir. Yo siempre le decía que tuviera cuidado porque sé que salía a trabajar muy temprano”, declaró un familiar de la víctima a Panamericana TV.

PUBLICIDAD

Vecinos de la zona reclaman mayor seguridad pues los asaltos con arma blanca suelen ser constantes en este parque donde jóvenes y niños se recrean.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: