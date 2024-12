Arequipa: Roban auto frente a comisaría y lo encuentran desmantelado

Insólito. Milton C. T. (67) acudió hasta la Comisaría de Acequia Alta, del distrito de Cayma (Arequipa) al promediar las 10:20 a.m. del último martes para realizar un trámite. El hombre dejó estacionado su vehículo en la dependencia policial y tras alrededor de 30 minutos, el auto Kia Picanto de placa X3A-263, ya no estaba. Delincuentes lo habían robado en presencia de los agentes policiales que indicaron no haberse percatado.

Lo dramático para el propietario fue no recibir el apoyo inmediato de la Policía y tener que realizar la búsqueda por sus propios medios. Según le indicaron, la diligencia de la denuncia iba a demorar, además, tenía que venir un fiscal para intervenir. "Tuve que hallar mi carro con ayuda de amigos y cámaras de la municipalidad sin ayuda de la Policía", dijo.

El propietario de la unidad junto a su esposa se apersonaron a la Central de Cámaras de Serenazgo en la Tomilla, donde fueron atendidos por los operadores de cámaras y los funcionarios de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Ellos iniciaron el monitoreo de las vías colindantes y circundantes al lugar del incidente, logrando ubicar al vehículo, el cual era conducido por un sujeto desconocido. El automóvil fue captado por las cámaras dirigiéndose hacia la parte alta del distrito, apareciendo frecuentemente en todos los puntos de vigilancia instalados en las principales calles y avenidas de la jurisdicción.

Imagen

Luego de intensas búsquedas, el vehículo fue encontrado en la zona alta de Cayma, pero lametablemente estaba desmantelado. Al hacer la inspección los malhechores se habrían llevado la batería y la radio.

"Hemos hecho el seguimiento con las cámaras e identificamos que el vehículo llegó hasta la zona de Cabrerías, en la parte de alta de Cayma, y lo llevaron a un supuesto taller y pudimos recuperar el auto con le ingreso de la Policía y los serenos", explicó Juan Carlos Linares, alcalde de Cayma.

Milton sostuvo que su herramienta de trabajo la cula usa para el servicio de taxi le costó más de S/3 mil. Respecto a la identificación de los posibles responsables ya se encuentra en manos de la Policía.

