Una denuncia por día: en enero se han reportado 29 casos de extorsión en Arequipa

Arequipa, ciudad que también fue declarada en estado de emergencia el año pasado durante 20 días ante el aumento de crímenes, se encuentra al mando del general PNP Olger Benavides Ponce, quien hoy es el nuevo jefe de la Región Policial.

Durante una conferencia de prensa, realizó un balance de las cifras de delitos y denuncias en lo que va del primer mes del 2025. Olger Benavides, reveló una cifra preocupante: en lo que va de este mes se denunciaron 29 casos de extorsión, siendo más del 50% hechos cometidos por extranjeros, bajo la modalidad del “Gota a gota”. El Coronel PNP Eduardo del Campo Pérez, Jefe DIVINCRI, señaló que también hay casos entre peruanos, por deudas no pagadas.

Asimismo, indicó que en este mismo período se ha registrado 6 homicidios, casi dos por semana. Además, reportó que se han recibido 975 denuncias por violencia familiar, 783 denuncias por robo, además de 329 intervenciones por manejar en estado de ebriedad.

El general admitió que algunas de estas cifras son muy altas, e indicó que trabajarán más para que en el siguiente reporte del mes de febrero se tengan mejores resultados en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

ÚLTIMO CASOS DE EXTORSIÓN

La mañana de este martes 28 de enero, se detuvo a un ciudadano colombiano acusado de extorsión bajo la modalidad del “gota a gota”. El jefe policial señaló que la denuncia fue presentada por un mecánico, y horas después se logró detener a Cristian G.R. (26), quien es acusado de amenazar a la víctima desde hace dos años.

En Cerro Colorado, Joseph Ilasaca, conductor de la empresa de transporte urbano Cotum, denunció que desde hace un mes es amenazado por delincuentes extranjeros, quienes exigen pagos diarios para permitirle seguir trabajando. A pesar del peligro que enfrenta, sus intentos por obtener ayuda policial fueron en vano.

El conductor relató que acudió a dos comisarías en Cerro Colorado, pero ambas se negaron a recibir su denuncia. En Mariscal Castilla le dijeron que no era su jurisdicción, y en la comisaría de Cerro Colorado lo enviaron a una unidad especializada sin prestarle auxilio.

Respecto a denuncia pública, el general PNP Oger Benavides señaló que ya se han implementado las medidas disciplinarias contra los efectivos repsonsables de no aceptar la denuncia. "Ese hecho ya se está tomando las acciones correspondientes para corregir. Vuelvo a repetir a los policias y comisariaos que el ciudadano puede poner su denuncia en cualquier dependencia policia. Si no le corresponde investigar está en la obligación de transferirlo. Incluso he dispuesto que en un vehículo de la comisaría sea trasladado a la dependencia que correponda colocar la denuncia. En este caso ya se están tomando las medidas disciplinarias a los responsables por no cumplir con las disposiciones legales", dijo.

