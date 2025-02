¡Alarmante!: Al menos 3,000 panaderías pagan semanalmente a extorsionadores S/1,500 por cupos

Pío Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), reveló que los dueños de al menos 3,000 panaderías son obligados a pagar semanalmente hasta S/1,500 a bandas organizadas dedicadas a la extorsión, a fin de no sufrir atentados que pongan en riesgo su integridad, la de sus trabajadores y familiares.

"Le dijimos al ministro (Santivañez) en su cara: 'Sus estadísticas no tienen ningún valor en estos momentos, porque ese ya no es el problema, estamos aquí para decirle que estamos siendo extorsionados'. La realidad es que la gente no denuncia. Somos 24 mil panaderías a nivel nacional, están siendo extorsionados un promedio de 3,000 panaderos", declaró Pantoja a Perú21.

Del total de panaderías y pastelerías agrupadas en Aspan, el 22 % ha sido afectada por la extorsión, donde el 40% pertenece a Trujillo (La Libertad) y el 15 % a Lima, con mayor incidencia en Lima Norte y Lima Sur. Esta situación está afectando, subrayó Pantoja, gravemente la economía de los negocios, pues muchos de ellos deciden cerrar.

"No solo te matan, si no que tienen controlada a toda tu familia y clientes. Si abres tu negocio y nadie viene por temas de inseguridad, te están matando económicamente", enfatizó.

"Los panaderos cumplen las demandas de extorsionadores pagándoles, cosa que ya nos convierte en dependientes de ellos y el negocio ya no es rentable; y depender de un extorsionador, no es lo mismo que depender de la Sunat o los fiscalizadores municipales", explicó Pantoja.

Por ello, invocó al ministro del Interior, Juan José Santivañez, a cumplir lo más pronto posible con el compromiso firmado con Aspan, el cual incluye declarar en emergencia a la Policía Nacional para dotarla de recursos y logística; incorporar a la PNP a los licenciados de las Fuerzas Armadas; y que las denuncias por extorsión sean realizadas por parte de las víctimas de forma virtual y tengan carácter reservado.

Aspan, que agrupa a 24 000 panaderías en todo el país, forma parte de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, liderada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

