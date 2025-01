Familia de adulto mayor secuestrado pagó S/1 millón a delincuentes y exigen liberación | VIDEO

Un adulto mayor, residente en Lima, se encuentra secuestrado desde hace tres meses en la ciudad de Huánuco, a donde viajó con la intención de adquirir terrenos. A pesar de que su familia ha abonado un millón de soles como rescate, la víctima aún no ha sido liberada.

En una entrevista con ATV Noticia, una familia, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, reveló que la familia se vio obligada a vender propiedades y ganado para reunir la suma exigida por los secuestradores.

Debido a la desconfianza en la Policía Nacional del Perú (PNP) y por temor a represalias, la familia decidió efectuar el pago sin dar aviso a las autoridades.

Previo al pago, los delincuentes enviaron una prueba de vida en la que se observa a la víctima suplicando a sus parientes que entreguen el dinero. "Rosita, mamá, te quiero mucho. Tú sabes que estoy con Dios, no tengo temor, no tengo miedo de morir. Júntalo el dinero, lo que puedas, ofrécelo a los señores", se le escucha decir en el video.

No obstante, tras haber depositado el rescate en una cuenta corriente, los secuestradores no cumplieron su promesa de liberar al rehén. Ante esta situación, la familia acudió a la PNP, pero hasta el momento no ha obtenido información clara sobre el curso de la investigación.

La desesperación y la angustia han marcado estos tres meses para la familia, quienes han denunciado que los delincuentes ahora exigen una suma mayor y que incluso los vigilan en Lima.

"Las autoridades no nos dan un informe completo sobre el avance, nada. Solo pedimos vivir tranquilos y recuperar a nuestro familiar. Tenemos fe en que sigue con vida", expresó un pariente.

Los familiares sospechan que los responsables podrían ser miembros de 'Los Carachamas', una organización criminal vinculada al secuestro y asesinato de una menor de 17 años en Huánuco. También han manifestado dudas sobre un vecino de la víctima.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO