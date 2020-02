Lo que me faltaba. Ahora soy abogada y psiquiatra, claro, porque Centauro tiene delirios de poder y yo con él o pierdo el juicio o me titulo de psiquiatra. Bueno, en fin, ambos nos necesitamos porque si llega a ser pdte., yo seré canciller en Chile y no permitiré que ningún peruano hable como chileno, ¿ok? Entonces ya saben, soy vocera, abogada, nutricionista y coach del partido de centauro. Nadie ose hacerme de lado porque de todos los partidos donde he estado yo solita me he ido y nadie me ha botado, yo no pararé hasta ser presidenta. Lo siento por mi cliente o paciente que está preso, porque si él no puede postular, aquí estoy yo. Creo que estoy perdiendo nociones. Ay, Dios mío, no será que lo de centauro es contagioso, o será que el cigarro que me dio me ha hecho escribir esto, perdón.