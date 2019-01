"#Resistevenezuela"

Querido pueblo venezolano que vive en Lima, Perú, donde el pdte. creo que es un tal José Domingo Pérez, que es de quien más escucho, me dirijo a mis compatriotas que están ahí de mozos, choferes y vendedores de arepa y tizana, que en este nuevo periodo corto de gobierno, hasta 2035, voy a repatriarlos con el plan “ven pa’ ca, chamo”. Juntos saldremos adelante luchando contra míster Tromp.

Yo le advierto a ese Sr. que así venga con la Liga de la Justicia y con todos sus Avengers, no me sacarán del gobierno, ni a mí ni a mi pajarito que es mi comandante Chávez, así estén en mi contra el Grupo de Lima y el Grupo 5. Vengan rápido antes que ingrese ese golpista de la dictadura, digo de la democracia, Juan Guaidó, que es un salserín de 35 años, qué va a hacer ese jovenzuelo. Venezuela necesita un Maduro como yo, estoy tan maduro que ya me siento podrido, fin.