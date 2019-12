¡Yo soy!, ejem, estoy ensayando para ir al programa de imitación, es que hacer el papel de congresista, ministro y cantante de ópera me ha dejado más confundido que Nemo en el río Rímac. Pero a quién podría imitar yo si he desafinado en el Congreso al estar en las filas de FP, desde ahí critiqué a MV y al compás de “La cumparsita” me alejé del partido naranja y me fui a cantar tú eres mi hermano del alma realmente el amigo al pdte. MV que me nombró ministro de Cultura. Pero ahí también tuve unos vibratos que terminaron en gallos y agudos comentarios sobre mi gestión, cosa que derivó en mi destitución del cargo, por eso volveré a mis actividades, me presentaré en Barranco haciendo tributo a Chabuca Granda, ahí estaré derramando lisura, cuídate, Coya, y luego me presentaré en el Gran Teatro Nacional con la ópera Rigoletto. Do, re, mi, fa, sol, la, si, sí pues, la fregué.