¡Oh my! Ahora resulta que soy de un club que no tiene piscina pero que hace agua, el Club de la Construcción le llaman. Me acusan de que he lavado jaja, permítame que me reía, cuando todos saben que el que lava y plancha es cosito. Qué club ni qué club de la destrucción, yo no pertenezco a ninguno de esos clubes. Ahora solo quiero pertenecer al club de madres desamparadas, me han dejado en la calle. No tengo nada, hasta le quieren quitar la seguridad a mi marido. Estamos más calatos que perro chino. Por favor, yo soy embajadora de la quinua, quinua metido mano, quinua recibido dinero de los brasileños, basta de creer en los signos zodiacales, que es eso de que Leo me dio US$16millones ni leo ni géminis ni cáncer. ¡Estoy limpia de todo mal!