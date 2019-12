“Ya pasó, ya no estoy en #ModoNavidad, ahora estoy en #ModoFindeAño y, total, meter la pata una vez al año no hace daño. ¿O no? Es injusto que a la ministra de Justicia la juzguen por una respuesta que dio sin haber escuchado bien la pregunta, ¿acaso no vieron mi sonrisa? Por eso me pregunto y repregunto: ¿Debo renunciar? Y me respondo yo misma: No, no y no. Pero si el presidente Martincito me lo pidiese ahora, tendré que decirle: Discúlpeme, presidente, estoy ocupada en las fiestas de fin de año, pero no puedo responderle ahora. Ay, ¡pero en qué lío me he metido! Si me voy del gabinete ministerial postularé a la Presidencia de la República, lo declaro hoy día, sí, justo hoy día, pero ¡ay!, ahora que recuerdo, hoy es el Día de los Inocentes y nadie me va a creer.