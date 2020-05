Ya no soy madre de la patria. Ni llamen a saludarme porque los que un día dijeron quererme mintieron. No puede ser que nadie se haya opuesto a aceptar mi renuncia. Ni un Olaechea estuvo para defender mi renuncia con carácter de revocable. En fin. Si le pasa algo al pdte., ni me llamen, no estoy para nadie. Ando aislada y solo me reúno con mis amigos de la estrella. Desde mucho antes yo debí ser pdta., “la Melker peruana”. Pero Uds. se lo perdieron. Ya me verán volver, porque así nomás no dejarán de ver a una Araoz fuera de la política. Soy tan necesaria como la mascarilla. ¿Por qué creen que las cadenas internacionales me entrevistan? Soy la potencial y más notoria candidata de 2021