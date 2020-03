Qué barbaridad, vengo de un supermercado donde un poco más y se llevan hasta el papel que sirve para envolver regalos, el papel de tarupidos que están haciendo. Menos mal que ya empezamos a legislar y el virus pasará a segundo plano. ¿Qué espera MV para que lo disuelva diciendo que ese virus es obstruccionista y no lo deja gobernar? ¡Es capaz! En fin, ahora me queda recomponer mi partido, que, más que naranja, está con un color palta porque estamos verdes para 2021. Nos falta militancia, llamaré a las SÚPER poderosas, la guardia vieja. Prepárense, chicas; hagamos fuerza. Ya lo callé al insolente de Kenji. Oye, recuerda que este partido te dio de comer a ti, a tu mascota. Mira, chibolo malcriado, así no estés contagiado, te vamos a aislar; si yo hubiese sido tu madrina, te enviaba ahorita a China.