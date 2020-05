Trabajo en inglés, work; trabajo en español, descanso.

Justo estaba descansando y me llegó la noticia de que mi love Keiko sale en libertad. He tenido que levantarme con esfuerzo para arreglar la casa, que estaba patas arriba. Hoy día cobro, es decir hoy soy happy, porque Keiko estará en casa. No hay que decir que estará “libre” porque acá seguimos encerrados, sin hacer nada. Menos mal que yo tengo un MBA, soy un máster en gerencia de asuntos sin importancia, pero cuidado, que ahora soy parte del escuadrón que lucha por mantener la humanidad. Agradézcanme que conmigo no se pierde la especie. Ya dejen de custodiarnos, dicen que somos personas en riesgo... pero de fugarnos será, porque de salud estamos bien. Aprovecho para saludar a los trabajadores como yo. Bueno, como soy mi propio jefe, me daré suspensión perfecta.